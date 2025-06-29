İsrail ordusu, Gazze'de "Nuh Tufanı" ayetinin olduğu broşürler dağıttı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Es-Sudaniyye bölgesinde ayet içeren broşürler dağıttı.

"AKSA TUFANI"NA GÖNDERME Mİ?

Broşürlerde, Nuh Tufanı'na atıfta bulunan "Sonunda zulümlerini sürdürürlerken tufan onları yakaladı" (Ankebut suresi 14. ayet) ayeti yer aldı.

Haberde, bu broşürlerin neden dağıtıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle 7 Ekim 2023'te İsrail'e "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı saldırı düzenlemişti.