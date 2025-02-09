İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor

AA

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes mutabakatı doğrultusunda, aylar süren yoğun çatışmaların ardından, bölgedeki İsrail güçlerinin geri çekilmesine yönelik resmi talimat hükümet tarafından verildi.

NETZARİM KORİDORU'NDAN ÇEKİLECEKLER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran ve "ölüm koridoru" olarak bilinen Netzarim Koridoru'ndan çekilmeye hazırlanıyor.

Adının paylaşılmasını istemeyen bir İsrail ordusu yetkilisi, siyasi iradeden gelen talimatları uygulamak için hazırlandıklarını söyledi.

Yetkili, "Siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda, anlaşmadaki yükümlülüklerimizi uygulamaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail ordusunun bugün Netzarim Koridoru'ndan sınıra doğru çekilmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak'ta Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.