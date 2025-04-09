İsrail ordusu, Gazze'nin Refah kentini işgale hazırlanıyor

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik askeri stratejileri, Refah kentini tamamen kontrol altına alma hedefiyle yeni bir aşamaya geçiyor. Haaretz gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, güneyde Refah ve Han Yunus şehirlerini ayıran Morag Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru arasında, 75 kilometrekarelik geniş bir "tampon bölge" oluşturmayı planlıyor. Bu adımla birlikte, Refah’ın tamamı İsrail’in işgali altına girmiş olacak.

Bu yeni bölge, yaklaşık 360 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Gazze Şeridi’nin beşte birine karşılık gelirken, yardım geçişlerinin yapıldığı Mısır sınırındaki bölgeler de İsrail’in kontrolüne geçiyor. Tel Aviv yönetimi, bu tampon alanlara Filistinlilerin girişine izin vermiyor; bölge fiilen yasak bölgeye dönüşüyor.

REFAH'A DÖNÜŞ YASAKLANIYOR, BİNALAR YIKILIYOR

İsrail ordusunun planı, yalnızca Refah’ı işgal etmekle sınırlı değil. Aynı zamanda kente zorla göç ettirilen Filistinlilerin geri dönüşünün engellenmesi ve bölgede kalan yapıların tamamen yıkılması da hedefleniyor. Gözlemciler, bu planın Refah’ın "fiilen haritadan silinmesi" anlamına geldiğini ifade ediyor.

Refah’ın tampon bölgeye katılması, Gazze’nin Mısır’la olan tek kara bağlantısını kopararak şeridi adeta İsrail içinde izole bir yerleşim alanına çevirmiş olacak. Bu gelişmeler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği “Gazze’nin geniş bölgeleri artık İsrail’in denetiminde kalacak.” açıklamasını destekliyor.

MORAG KORİDORU GENİŞLETİLİYOR

İsrail’in Refah’a yönelik planı, Gazze’nin kuzeyinde daha önce uygulanan yıkım stratejisinin bir tekrarı olarak görülüyor. Habere göre, İsrail ordusu Morag Koridoru’nu genişletmek ve çevresindeki yapılaşmayı tamamen ortadan kaldırmak için aktif olarak çalışıyor. Bazı bölümlerde genişliği 1 kilometreyi aşan bu koridor, bölgenin fiziksel olarak ikiye bölünmesini sağlıyor.

Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, Refah’ın tüm binalarının yıkılarak bölgenin tamamen boşaltılması da seçenekler arasında değerlendiriliyor. İsrail güvenlik yetkilileri, şehrin akıbetine dair nihai kararın henüz verilmediğini belirtiyor.

ASKERİ YIĞINAK YAPILIYOR

Son günlerde İsrail askerlerinin Refah çevresine konuşlanması, kenti Gazze’nin geri kalanından koparma planının ilk adımı olarak yorumlanıyor. İsrail’in Refah ve çevresinde başlattığı bu askeri hazırlıklar, şehrin tümüyle kontrol altına alınmasına giden yolun taşlarını döşüyor.

"ÖLÜM KORİDORLARI" YAYILIYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından, yalnızca Refah değil, Gazze Şeridi boyunca da çeşitli “tampon bölgeler” kurdu. Bu alanlar, İsrail ordusu tarafından "güvenlik hattı" olarak tanımlanıyor ancak Filistinliler için bu bölgeler, girişin kesinlikle yasaklandığı, yaklaşan herkesin hedef haline geldiği “ölüm bölgeleri”ne dönüşmüş durumda.

Uzunluğu 800 metre ile 1,5 kilometre arasında değişen bu tampon alanlar, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerini koruma amacı taşıyor.

GAZZE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI DA KAPATILDI

Mayıs 2024’ten bu yana İsrail işgali altında bulunan Refah Sınır Kapısı, Gazze’nin dış dünyaya açılan tek noktasıydı. Bu kapı üzerinden insani ve tıbbi yardımlar ulaştırılıyor, yaralıların tahliyesi sağlanıyordu. Ancak İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana yardım geçişlerine izin vermiyor.