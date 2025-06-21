İsrail ordusu, İsfahan nükleer tesisini vurdu

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırıları devam ediyor.

İsrail'in başlattığı saldırılarda İran, Tel Aviv'e peş peşe füzeler göndermeye başladı.

Tel Aviv'e gönderilen füzeler, demir kubbeyi geçerek birçok noktaya da isabet etti.

Dokuzuncu gününde de süren saldırılarda İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu açıkladı.

İSRAİL FÜZE FIRLATMA RAMPALARINI HEDEF ALDI

İsrail son olarak İran'ın batısındaki füze fırlatma rampalarını hedef aldığını açıkladı.

15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile rampaların bulunduğu bölgelerin vurulduğu öne sürüldü.

İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi.

BALİSTİK FÜZELER İSRAİL'İ VURDU

İran ise misilleme saldırısı olarak onlarca balistik füze ateşledi. Başkent Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa ve Berşeva kentlerinde de gece boyu sirenler susmadı.

İsrail meydasına göre İran'ın misilleme saldırılarında 25 füze fırlatıldı.

Bunlardan 6'sının Tel Aviv, Hayfa ve Berşeva'da düştüğü belirtildi.

İran'ı izleyen ABD merkezli İnsan Hakları Eylemcileri Haber Ajansı'na göre İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 639 kişi öldü.

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ VURDU

İran medyası, İsrail güçlerinin sabaha karşı İsfahan'daki nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu.

Haberlere göre, tesiste nükleer sızıntı tespit edilmedi.

İran medyası, saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

TRUMP "MAKSİMUM İKİ HAFTA" DEDİ

Karşılıklı saldırılar sürerken, Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin Avrupalıların İran'la görüşmesinin "hiç yardımcı" olmayacağını ve "İran'ın, kendileri ile görüşmek istediğini" söyledi. Trump, bunun için İran'a "maksimum iki hafta süre verdiğini" kaydetti.