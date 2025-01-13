İsrail ordusu Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi

İHA

İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik istihbarat temelli bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

HİZBULLAH HEDEFLERİ VURULDU

IDF’den yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’ın Lübnan’da yeniden güçlenmesini engellemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, “Vurulan hedefler arasında bir roket fırlatma mevzisi, bir askeri saha ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için kullandığı güzergahlar da vardı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, saldırılardan önce hedeflerin İsrail iç cephesi ve IDF birlikleri için oluşturduğu tehditi İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını izleme mekanizmasına sunduğu ifade edildi.