İsrail ordusu: Refah'a kara harekatı başlattık

Haber Merkezi

Son birkaç saat içinde İsrail ordusuna bağlı birliklerin Refah’taki Şabura kampına ilerleyerek direniş gruplarına ait altyapıları imha ettiği belirtildi.

Bu sırada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzey kıyılarında ve orta kesimdeki Netzarim Koridoru bölgesinde operasyonlarına devam ettiği aktarıldı.

HAMAS'IN KOMUTA MERKEZİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

IDF ayrıca, Gazze’nin kuzeyinde Hamas tarafından son aylarda bir komuta merkezi olarak kullanılan bir altyapının imha edildiğini bildirdi.

Bunun yanı sıra, son birkaç saat içinde Hamas ve Filistin İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.