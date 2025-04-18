İsrail ordusu sivilleri hedef aldı: 18 ölü

İHA

İsrail ordusunun kanlı saldırıları tüm vahşetiyle sürüyor....

Hamas ile mutabık kaldıkları ateşkesi birçok kez ihlal eden ve sonunda tek taraflı olarak bozan İsrail, ordusunu sivilleri katletmek için tekrar görevlendirdi.

Adeta soykırım yapan İsrail, dünyanın gözünde savaş suçları işlemeye devam ediyor.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu son olarak Han Yunus şehrinin doğusundaki Bani Süheyla bölgesinde yaşayan Baraka Ailesi'nin evini bombaladı.

Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cibaliye Mülteci Kampı’nın doğusunda bulunan Tel al-Zaatar bölgesinde ise Nasiyo Ailesi'nin evi, İsrail ordusunun hedefi oldu.

Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırılar nedeniyle meydana gelen yıkım ve yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 51 BİNİ GEÇTİ

Gazze’deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 65’e ulaştığı bildirilmişti. En az 116 bin 505 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.