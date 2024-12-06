İsrail ordusundan Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ne kuşatma

AA

İsrail ordusu, bir yılı aşkın süredir Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'den her geçen gün yürek burkan haberler geliyor.

Bu kez, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşattı.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

O anlara ilişkin açıklamalarda bulunan görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun ateş desteği altında Kemal Advan Hastanesi çevresine ilerlediğini ve hastaneyi dört bir taraftan kuşatma altına aldığını belirtildi.

Tanıklar, hastane çevresinden silah ve topçu mermisi seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun ekim ayının başından bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde oksijen istasyonunun tamamen durduğunu, hasta ve yaralıların hayatının tehdit altında olduğunu bildirmişti.

HASTANENİN 5 KEZ BOMBALANDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Kaynaklar, İsrail dronlarının, hastane çevresine yoğun ateş açtığını, saldırılar nedeniyle istasyonun onarımının mümkün olmadığını aktarmıştı.

İsrail ordusunun 3 Aralık’ta "Quadcopter" tipi dronlarla hastanenin avlusunu bombalaması sonucu sağlık personelinden 3 kişi yaralanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, saldırı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı aktarılıyor.