İsrail ordusunun Gazze'ye açtığı ateş sonucu 1 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Hastane kaynaklarından aktarılan bilgiye göre İsrail askerleri, kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Dena Hüseyin Mikat isimli Filistinli kız çocuğuna ateş açtı.

1 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes kapsamında çekildiği bölgede vurulan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da Tuffah Mahallesi'nin doğusunda konuşlu İsrail askeri araçlarının yerleşim bölgesine açtığı yoğun ateş sonucu Mikat'ın yaşamını yitirdiğini aktardı.

ATEŞKESTEN BU YANA 418 SİVİL ÖLDÜ

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, en az 418 sivil yaşamını yitirdi, 1141 kişi yaralandı.