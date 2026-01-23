İsrail ordusu hafta boyunca hazırlık seviyesini yükseltti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da yaşanan büyük çaplı hükümet karşıtı protestolar ile birlikte Orta Doğu'da tansiyon yüksekken İsrail'den gelen haber, olası bir çatışma şüpheleri uyandırdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

İSRAİL; GAZZE, LÜBNAN VE BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR DÜZENLEDİ

Defrin, İsrail ordusunun hafta boyunca Gazze, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in askerlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Defrin, Zamir'in "beklenmedik durumlara karşı hazırlığı ve çeşitli seçenekleri" gözden geçirdiğini kaydetti.

ORDU HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

İsrail ordusunun hafta boyunca hazırlıklarını tamamladığını belirten Defrin, geçen hafta olduğu gibi sadece resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail ordusunun hazırlık seviyesini yükselttiği aktarılmıştı.

İRAN'A SALDIRININ ERTELENDİĞİ İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve İran'ın muhtemel misillemelerine karşı hazırlıklı olmadıklarını belirterek saldırıların ertelenmesini talep ettiği ileri sürülmüştü.