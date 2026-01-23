Suriye'de Halep, Deyrizor ve Rakka’da olağanüstü hal sona erdirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de terör örgütünün beli kırıldı...

Suriye ordusu, 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü SDG'ye yıl başına kadar süre vermişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ DİZ ÇÖKTÜ

Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı.

48 saatte SDG terörüne diz çöktürüldü. Sahada dağılan SDG'nin elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Şam'ın isteklerini kabul etmeye razı oldu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, SDG'yle ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması imzalandığını açıkladı.

OHAL SONA ERDİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki askeri gerilimler nedeniyle ocak ayı ortasında Halep, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinde ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiğini ve iyileşme aşamasına geçildiğini duyurdu.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde temel sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına odaklanılacağı belirtilerek, bu kapsamda özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri, ulusal aşılama programları, anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin öncelikli olacağı vurgulandı.

Acil Durum Operasyon Merkezi ekiplerinin Halep, Deyrizor ve Rakka vilayetleri ile Halep kırsalındaki Deyr Hafir beldesini kapsayan saha ziyaretleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

KAMU FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Bu ziyaretlerde sağlık altyapısının mevcut durumunun değerlendirildiği, görevli sağlık personeline destek sağlandığı ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonun güçlendirildiği ifade edilen açıklamada, böylece acil müdahale sürecinden sürdürülebilir iyileşme aşamasına düzenli bir geçişin hedeflendiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde sağlık alanındaki takibin sürdürüleceğini, özellikle Haseke, Kamışlı ve Ayn el Arab (Kobani) bölgelerine özel önem verileceğini ve olası sağlık gelişmelerine hızlı şekilde müdahale edileceğini belirtti.