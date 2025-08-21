İsrail ordusunun kendi verilerine göre Gazze'de öldürülenlerin yüzde 83'ü sivil

The Guardian gazetesinde yayımlanan haber İsrail'in Gazze yalanını ortaya çıkardı.

Gizli İsrail askeri istihbarat veri tabanından alınan rakamlara göre, Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilerin altıda beşi sivillerden oluşuyor.

Bu, son yıllardaki savaşlarda nadiren görülen aşırı bir katliam oranı.

ÖLENLERİN YÜZDE 83'ÜNÜN SİVİL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, o dönemde İsrail saldırıları sonucu 53.000 Filistinli hayatını kaybederken bu sayıya savaşçılar ve siviller de dahildi.

İsrail askeri istihbarat veri tabanında adı geçen savaşçılar, toplamın yalnızca %17'sini oluşturuyordu; bu da ölenlerin %83'ünün sivil olduğunu ortaya koydu.

SİVİL KAYIPLARDA ALIŞILMADIK YÜKSEKLİK

Uppsala Çatışma Veri Programı'ndan (UCDP) ve dünya çapındaki sivil ölümlerini izleyen Therése Pettersson, 'Ölenler arasında sivillerin bu kadar yüksek oranda olması alışılmadık bir durum, özellikle de bu kadar uzun süredir devam eden bir çatışma için,' dedi.

Pettersson’a göre, UCDP’nin 1989’dan bu yana takip ettiği küresel çatışmalarda, sivillerin ölümler içindeki oranı yalnızca Srebrenitsa’da, Ruanda soykırımı sırasında ve 2022’deki Rusya’nın Mariupol kuşatmasında daha yüksekti.

TOPLAM CAN KAYBI 62 BİN 192'YE ÇIKTI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 356 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 192'ye, yaralıların sayısının 157 bin 114'e yükseldiği bildirildi.