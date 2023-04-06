İsrail polisi teravih sonrası da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde teravih namazı kılan Müslümanlara kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederek içeridekileri zorla dışarı çıkardı.

AA İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti. Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet uygulanması ve buradakilerin darp edildiği görüntüler tepkiye yol açmıştı, baskında 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı. Doğu Kudüs'te gece boyunca olaylar çıkmış, İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve güç kullanarak müdahale etmişti. Filistinlilere karşı kullanılan orantısız güç uluslararası tepkiye de yol açmıştı. Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha İsrail polisi, 5 Nisan Çarşamba akşamı teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenleyerek Kıble Mescidi'nde bulunanlara kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etti. Aksa avlusu içinde baskına tepki gösterenlere de coplarla saldırıda bulunuldu. Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında yaralanan 6 kişiye müdahale ettiklerini ve ikisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Gözden Kaçmasın BM'den İsrail’in Mescid-i Aksa saldırısına tepki Haberin Detayları İsrail polisinden yeni baskın! Filistinliler sabah namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kıldı Haberin Detayları