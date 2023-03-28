İsrail polisinden protestoculara sert müdahale İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin Meclis'ten geçirmeye çalıştığı ancak protestolar nedeniyle ertelenen yargı düzenlemeleri karşıtı gösterilere polis müdahale etti. 2 polisin yaralandığı olaylarda çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir 'yargı reformu' planladıklarını duyurmuş, ülke çapında kitlesel protestolar ve grevlerin fitili ateşlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta ülkeyi karıştıran yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Polisten protestoculara müdahale

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre İsrail polisi Tel Aviv merkezindeki Ayalon Caddesi'ni demir bariyerlerle kapatmaya çalışan ve ateş yakan göstericilere müdahale etti.

TOMA, göz yaşartıcı ses bombası ve atlı birliklerle göstericileri dağıtmaya çalışan polislerden 2'si atılan cam şişelerle yaralandı.

Yediot Ahronot Gazetesi ise olayda çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını, Ayalon Caddesi yakınlarında yargı düzenlemesi karşıtları ile destekçileri arasında da arbede yaşandığını yazdı.

Gösterilere devam kararı

Göstericiler Netanyahu’nun yargı düzenlemesini tamamen durdurmayıp sadece ertelemesi nedeniyle gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.