İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 66 gazeteci öldürüldü Filistin Gazeteciler Sendikası, 6'sı kadın 66 gazetecinin, İsrail'in bombardımanlarında hayatını kaybettiğini duyurdu. İki gazetecinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, gazetecilerin de ölümüne sebep oldu.

Filistin Gazeteciler Sendikası, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısını paylaştı.

66 gazeteci öldürüldü, 2 gazeteci kayıp

İsrail'in saldırılarında 6'sı kadın 66 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 2 gazetecinin kayıp olduğu, 31 gazetecinin de İsrail hapishanelerinde tutulduğu ifade edildi.

Sendika, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini sıkı takip etmeleri çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'da 22 Kasım'da yer alan haberde, İsrail bombardımanında 2 gazetecinin daha öldüğü belirtilerek, İsrail'in 7 Ekim'den beri süregelen saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısının 64'e ulaştığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu: Lübnan'dan fırlatılan roket düşürüldü

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait insansız hava aracına (İHA) Lübnan topraklarından fırlatılan roketin düşürüldüğü belirtildi.

İHA'nın zarar görmediği ve roketin İsrail tarafına ulaşmadığı ifade edilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının karşılık olarak Lübnan Hizbullahı'nın altyapısına yönelik saldırı düzenlediği kaydedildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah üyesi öldü.

Çatışmalara insani ara

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.

Uzlaşıya göre, çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek ve bu sürede Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)