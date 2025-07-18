İsrail saldırılarına rağmen Suriyeliler Emevi Camii'ne akın etti

İsrail’in hafta içinde başkent Şam’a düzenlediği hava saldırılarının ardından kentte güvenlik önlemleri artırılırken, halkın günlük yaşamı olağan seyrini sürdürüyor.

Bölgedeki karışıklığa rağmen Suriyeliler, ibadetlerini aksatmadı.

EMEVİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI YOĞUNLUĞU

Şam halkı, cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Cami'ne akın etti.

Yoğunluğun yüksek olduğu camiye girişte geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

"YAŞANANLARA RAĞMEN HALKIN TEVECCÜHÜ OLDUKÇA FAZLA"

Emevi Cami'nde geniş güvenlik önlemleri alındığını ve caminin kalabalık olduğunu ifade eden Muhammed Kaya, "16 Temmuz'da İsrail, Genelkurmay Başkanlığı binasına bombardıman gerçekleştirdi. O saldırı sırasında biz de buradaydık ve etkilendik. Uçakların sesinden, bombardıman sesinden baya etkilendik. Halk da bu saldırıdan dolayı çok etkilendi.

Burada çok sıkı bir denetim var. Özellikle camiye giriş çıkışlarda ciddi kontroller yapılıyor. Buna rağmen halkın teveccühü oldukça yoğun. İnsanlar Emevi Camii'ne gelmeye devam ediyor. Cuma namazını eda etmek için camide büyük bir kalabalık var" dedi.

"HİÇBİR KORKU VEYA TEDİRGİNLİK GÖRMÜYORUM"

İsrail'in saldırılarına rağmen insanlarda tedirginlik olmadığını ifade eden Yunus Emre Gültekin, "Geçen gün olan saldırıya rağmen vatandaşlar hala Emevi Cami'ne gelerek namazlarını eda ediyor. Hiçbir korku veya tedirginlik görmüyorum. Alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmekten vazgeçmiyor. Camideki kalabalık da normal seviyede, halkta herhangi bir korku ya da panik hali yok" ifadelerini kullandı.