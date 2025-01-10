Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail’in bir buçuk yılı aşkındır sürdürdüğü saldırılar, Gazze’de büyük bir yıkıma neden olmaya devam ediyor.

45 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin yaralanması, sadece sivil kayıplarla sınırlı kalmayıp sağlık altyapısını da büyük bir krize sürükledi.

İsrail, hastaneleri de hedef alarak çok sayıda doktoru ve hastayı da katletti.

Ancak buna rağmen, Gazze’deki doktorlar büyük bir özveriyle görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

KATLİAMIN ORTASINDA HAYAT KURTARIYORLAR

İsrail'in saldırılarında yaralanan doktorların bir kısmı katliam boyutundaki saldırılarda yaralı sivillere hizmet vermeye çalışıyor.

Bureij Mülteci Kampı'ndaki 50 yaşındaki Filistinli doktor Khaled Al-Sa'idani de İsrail saldırıları sonucu bacağı kesilmesine rağmen Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinin çocuk bölümünde hizmet vermeyi sürdürüyor.

AMPUTE BACAĞIYLA HASTALARA BAKIYOR

İsrail'in Bureij Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda bacağına gelen şarapnel parçası ile yaralandığını söyleyen Al-Sa'idani, “Şeker hastası olduğum için durum daha da kötüleşti ve yaralanmamdan 4 ay sonra yani geçtiğimiz Haziran ayında ayağım kesildi. Yaralanma nedeniyle pediatri bölümünde çalışmayı bıraktım ama protez takılmasından sonra hemen işe döndüm.” dedi.

"GAZZE'DEN AYRILAMIYORUM"

İşe geri dönmesinin önemli olduğunu kaydeden Al-Sa'idani, diğer ayağındaki bazı atardamarlarda birden fazla yerde tıkanıklık olduğunu ve şeker hastaları için özel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu tedavinin Gazze Şeridi'nde bulunmadığını söyledi.

Filistinli doktor “Birkaç aydır diğer ayağımı tedavi ettirmek için Gazze Şeridi'nden ayrılmaya çalışıyorum ama İsrail işgalinin aldığı önlemler nedeniyle bunu yapamıyorum.” dedi.