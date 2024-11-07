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İHA

İsrail ordusu Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor.

Ülke geneline hem hava hem de karadan saldıran katliamcı İsrail ordusu, yeni bir saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları bu defa başkent Beyrut'u hedef alarak, ülkenin hava trafiğini riske attı.

HAVALİMANI YAKINLARINA HAVA SALDIRISI

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçaklarının, Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bölgelere bir dizi ağır bombardıman gerçekleştirdiği bildirildi.

KÜÇÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Yaşanan patlamalar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Havalimanının faaliyette olduğu sırada piste yalnızca metrelerce uzaklıkta meydana gelen patlamalar, amatör kameralara yansıdı.