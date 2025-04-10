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Haber Merkezi

Gazze, dünyanın gözü önünde insan kıyımına sahne oluyor.

İsrail ordusu masum sivilleri 2 yıla yakın süredir adeta dünyayla dalga geçer gibi tek tek katlediyor.

Kısa süreli ateşkesi de delen İsrailli katil sürüsü, yine ölüm saçmaya başladı.

CAN KAYBI 50 BİN 886 OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 886'ya yükseldi.

Her gün Gazze'de bulunan gazetecilerden yürekleri parçalayan görüntüler haber merkezlerine düşüyor.

O gazetecilerden biri olan Nahed Hajaj, bombardıman nedeniyle küçücük bir bebeğin yaşadıklarını paylaştı.

KÜÇÜK BEBEĞİN KOLU KOPTU

Saldırının etkisiyle kolunu kaybeden küçücük masum bebeğin sargılar içindeki hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

Shuja Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda kolunu kaybeden küçük bebek Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alınırken söz konusu görüntüler yürekleri parçaladı.