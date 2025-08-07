İsrail saldırılarında ölen kızının kıyafetlerini, kalan çocuklarını doyurmak için sattı

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan yardım dağıtım noktalarında Filistinliler sistematik bir şekilde hedef alınıyor.

Bu saldırılarda şu ana kadar 1655 kişi öldü, 11 bin 800 kişi de yaralandı.

Gazel de yaklaşık 1,5 ay önce annesiyle birlikte Refah'ın doğusundaki El-Alem bölgesine yardım almak için gittiği bir günde böyle bir saldırının kurbanı oldu.

"GİYİSİLERİNİ TARİF ETTİM 'ALLAH RAHMET ETSİN' DEDİ"

Alem'e giderken birkaç kez İsrail askerlerinin saldırısına uğradıklarını, yaylım ateşinden sonra ise kızını kaybettiğini ve bir daha haber alamadığını söyleyen anne Safa el-Feramavi, saatlerce süren bir arayıştan sonra kızının ölüm haberini alışını şöyle anlattı:

Saldırı olduğunda saat 9:00 gibiydi. Saat 14:00'e kadar onu aradım. Sonra bir tanıdığımızı gördüm. Gazel'i görüp görmediğini sordum, görmediğini söyledi. Sonra bana üzerinde ne olduğunu sordu. Giysilerini tarif edince de "Allah rahmet etsin" dedi. Bunu duyunca çığlık atmaya başladım. Bana Gazel'in omuzundan yaralandığını ve Kızılhaç binasına nakledildiğini söyledi.

"GAZEL ŞEHİT OLDU, ELİM ONUN KANINA BULAŞTI, ŞİMDİ YIKADIM"

El-Alem Kavşağından Kızılhaç binasına (Deyr el-Belah'ta) kadar koştum. Orada bir hemşire beni yatıştırmak için 'kızın omuzundan yaralandı, durumu biraz ağırdı, Nasır Hastanesi'ne (güneydeki Han Yunus kentinde) sevk ettik' dedi. Bizimle beraber dağıtım noktasında olan bir akrabamıza sordum. 'Gazel şehit oldu. Elim onun kanına bulanmıştı, ellerimi şimdi yıkadım' dedi.

"ONU BEYAZ KEFENE SARDIKLARINI GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM"

Bunu duyunca sokakta bağırıp çağırmaya başladım. O halde bağıra bağıra bir süre koştum. Sonra bir binekle çadıra geldim. Çadırda çocuklarımdan hiç birini bulamadım. Nerede olduklarını sordum, 'Nasır'da Gazel'e veda etmeye gittiler' dediler. Orada onu beyaz kefene sardıklarını görünce gözlerime inanamadım. Yanına çömeldim ve 'Gazel uyuyor, uyandırın onu' demeye başladım.

"KIYAFETLERİ SAKLAMAK İSTERDİM AMA SATMAYA MECBURUM"

Halihazırda Han Yunus'un Mevasi bölgesinde çadırda yaşayan anne Safa, "ilk göz ağrısı, arkadaşı ve sağ kolu olarak" nitelediği Gazel'i kaybettikten sonra geriye kalan 6 çocuğunun derdine düştüğünü dile getirdi.

Kızından geriye kalan giysileri gösteren Safa, "Bunlar kızımın giysileri, hala kokusu üzerlerinde. Kokusu gitmesin diye onları yıkamadım. Kızım da kıyafetleri de benim için çok kıymetli. O, ilk çocuğumdu, canımdan bir parçaydı. Keşke biz ölseydik de o yaşasaydı. Bu kıyafetleri saklamak isterdim ama satmaya mecbur kaldım. Bir kaç parça daha eşyası var. Yardım gelmezse onları da satmak zorunda kalacağım." diyerek yaşadıkları "açlık" nedeniyle kızının eşyalarını bile saklayamadığını ifade etti.

DİĞER KIZININ VÜCUDUNA SÖZDE YARDIM NOKTALARINDA ŞARAPNEL İSABET ETTİ

Anne Safa, Gazel öldükten sonra 13 yaşındaki diğer kızı Cena ile yardım noktalarına gitmeye başladıklarını, onun da Eş-Şakuş bölgesinde saldırıya uğradığını ve vücudunun her yerine şarapnel isabet ettiğini dile getirdi. Anne Safa, Cena'nın, geceleri ve çadır işlerinde ona yardım ederken hep ağrıdan şikayet ettiğini söyledi.

"BU YARDIMLAR BAŞLADIĞINDAN BERİ ÖLÜMLER, KATLİAMLAR YAŞANIYOR"

Karın tokluğuna çocuklarının öldüğünü ve yaralandığını ifade eden anne Safa, "Bu çok başarısız bir yardım dağıtım mekanizması. Bu dağıtımlar başladığından beri ölümler, katliamlar yaşanıyor. Bir kızımla gittim, onu öldürdüler, diğeriyle gittim onu da yaraladılar. Ben de ayağımdan yaralandım." diye konuştu.

"YARDIM NOKTALARINDA SEFİL VE REZİL BİR ŞEKİLDE ÖYLECE DURUYORUZ"

Anne Safa, yardım dağıtım noktalarında "kadın ve insan" olarak yaşadıkları sefaleti, rezilliği ve aşağılanmayı, "Saldırı olduğunda kadın, erkek karışık bir şekilde yere kapanıyoruz. Sefil ve rezil bir şekilde öylece duruyoruz. UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) ve diğer yardım kuruluşları insan onuruna yakışır bir şekilde dağıtım yapıyordu. Onlar dağıtım yaparken aç da kalmıyorduk, böyle rezil de olmuyorduk." sözleriyle ifade etti.