İsrail saldırılarının ardından İran'da askıya alınan uçuşlar yeniden başladı

AA

İran ile İsrail arasında gerilim tırmanıyor...

Son yaşanan olaylarda ise, İsrail tarafından, İran'a karşı beklenen saldırının başladığına dair açıklama yapıldı.

İran devlet televizyonu da başkent Tahran'daki patlama haberlerini doğruladı.

Ayrıca, Tesnim Haber Ajansına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, ülkedeki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurmuştu.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI

Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu'dan yeni bir açıklama daha geldi.

İsrail'in saldırısı sonrası ülke genelinde ikinci bir duyuruya kadar askıya alınan uçuşların, saat 09.00 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.

İSRAİL'DEN İRAN'A SALDIRI

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırılarında bulunmuş, Tel Aviv yönetimi ise, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini duyurmuştu.

İran medyası, İsrail'in, Tahran'ın batısı ve güneybatısında bazı askeri üsleri hedef aldığını bildirdi. Ayrıca, İsrail ordusu da İran'da askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılardan birkaç saat sonra Tahran'da şiddetli patlama sesleri yeniden duyulurken, İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini, İsrail'in saldırısına karşı hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerden kaynaklandığını ve askeri tesislerin "isabet almadığını" belirtti.

Saldırıların ardından İran, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını bildirdi.

İran Acil Durum Merkezi, saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu, İran'da bazı askeri tesislere düzenlediklerini saldırının "başarıyla tamamlandığını" aktardı.