İsrail saldırısında ölen Filistinli kadının karnındaki bebek kurtarıldı

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları ve abluka uygulaması sürüyor...

Yeterli gıda ve sağlık hizmetlerinin bulunmadığı, bu yüzden tam bir insani felaketin yaşandığı Gazze'de mucize yaşandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mavasi Mahallesi’nde, Osman Camisi yakınında yer alan bir çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda 30 yaşındaki Suad eş-Şair hayatını kaybetti.

KARNINDAKİ BEBEĞİ KURTULDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yoğun çabanın ardından annenin karnındaki bebeği hayatta tuttu.

Durumu kritik olan bebek, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

İSRAİL'İN YENİ SİLAHI: AÇLIK

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.