İsrail saldırısından kurtarılan 2 Filistinli bebeğin hastaneye sevk edilme anları Han Yunus'a düzenlenen saldırıda yaralanan iki bebek, hastaneye taşındı. Filistinli bebeklerin görüntüleri yürek burktu.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında can kaybı sayısı her geçen an artıyor.

Yaşamını yitirenlerin önemli bir bölümünü çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Bombardımanlara maruz kalan masum Filistinli bebek ve çocukların görüntüleri, İsrail'in sivilleri gözünü kırpmadan hedef aldığının göstergelerinden biri.

İsrail saldırısında yaralanan bebekler

Bölgede bulunan bir muhabir, İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan iki bebeği kucağında hastaneye taşıdı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlenen saldırıda yaralanan bebeklerin ağladığı anlar kameraya yansıdı. Muhabir, araç içindeki durumu anbean kaydetti.

Sakinleştirmeye çalıştı

Bebekleri hastaneye sevk eden muhabir, "İnsanlar bana bu iki bebeği verdi. Bombardımanda yaralandılar." dedi.

Söz konusu muhabir, yol boyunca bebekleri sakinleştirmeye çalıştı.

Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıktı

Öte yandan Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket etti.

Esenboğa Havalimanı'nda ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman sağlık çalışanlarıyla saat 10.45'te Kahire'ye doğru havalandı.

20 uzman hekim Mısır'a gitti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: