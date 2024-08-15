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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırdı: 7 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırdı: 7 Filistinli öldü İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda 1'i Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı olmak üzere 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.