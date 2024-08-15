İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırdı: 7 Filistinli öldü

AA
Gazze Şeridi'nde görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ahmed ailesinin evini bombaladı.
7 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 6 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyine düzenlediği saldırıda bir UNRWA çalışanı öldü.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu UNRWA çalışanının cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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