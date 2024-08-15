İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne saldırdı: 7 Filistinli öldü
AA

Gazze Şeridi'nde görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Ahmed ailesinin evini bombaladı.

7 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıda 6 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyine düzenlediği saldırıda bir UNRWA çalışanı öldü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu UNRWA çalışanının cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)