İsrail Savunma Bakanı: Suriye'den bir milimetre dahi çekilmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Gazze'de imzalanmış ateşkes anlaşması ve Suriye'deki yeni yönetimin meşruiyet sağlamasıyla, uluslararası kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri, İsrail ile Suriye arasında yapılacak potansiyel bir anlaşma ve İsrail'in Suriye topraklarından çekilip çekilmeyeceği oldu.

Yerel basında yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşa edilmesi için düzenlenen kutlamada konuştu.

"GAZZE'NİN TAMAMINDAN ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Burada yaptığı konuşmada, Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Katz, "Asla Gazze'nin tamamından çekilmeyeceğiz, bu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"SURİYE'DE BİR MİLİMETRE BİLE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ve Suriye yönetimiyle de bir anlaşmanın olmayacağını kaydeden Katz, "Kimseye dayanmıyoruz ve kimse gelip bize aksini söylememeli. Hiçbir anlaşma olmayacak ve Suriye'de bir milimetre bile geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

İSRAİL İLE SURİYE ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için geçen aylarda ABD öncülüğünde müzakereler yürütülmüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, eylül ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söylemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" ifade etmişti.

Tüm bu olumlu mesajlara rağmen İki ülke arasındaki müzakereler, sonuçsuz kalmıştı.

İKİ TARAF DA ŞART KOŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de 7 Aralık'ta, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını belirtmişti.