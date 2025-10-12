İsrail Savunma Bakanı Israel Katz: Orduya hazırlık talimatı verdim

Katz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, rehinelerin iadesi sürecinden sonra İsrail’in karşılaşacağı en büyük zorluklardan birinin, Gazze’deki Hamas unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması olacağını ifade etti.

İsrailli Bakan, Gazze'deki tüm Hamas tünellerinin doğrudan İsrail tarafından, ABD'nin gözetiminde kurulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edileceğini kaydetti.

ORDUYA "HAZIR OLUN" TALİMATI

Katz, şu ifadeleri kullandı:

Bu, Gazze’nin silahsızlandırılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması konusunda üzerinde anlaşılan temel prensibin uygulanması anlamına geliyor.

Savunma Bakanı Katz, orduya da göreve hazır olması talimatını verdiğini söyledi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANDI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi yaralandı.