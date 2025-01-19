Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Gazze’de yıllardır süregelen İsrail saldırıları binlerce sivilin ölümüne, yüz binlercesinin yerinden edilmesine ve ağır insani krizlere yol açtı.

Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, bölgedeki sivillerin maruz kaldığı büyük yıkımı daha da derinleştirdi.

İsrail'in yoğun hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef aldığı bölgelerde, hastaneler, okullar ve sivil altyapılar büyük zarar gördü.

Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere çok sayıda masum insan yaşamını yitirirken, Gazze Şeridi'nde insani yardımlara erişim neredeyse imkansız hale geldi.

FİLİSTİNLİ ESİRLER ÜLKE DIŞINA SÜRÜLECEK

19 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ateşkes anlaşması ile bu şiddet sarmalına bir ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek esir takası süreci merakla beklenirken, İsrail'in serbest bırakacağı Filistinli tutuklulardan 180'ini ülke dışına sürmeyi planladığı iddia edildi.

KATAR YA DA MISIR'A GÖNDERİLECEKLER

İsrail basınında yer alan haberlere göre, sınır dışı edilecek tutukluların Katar veya Mısır gibi ülkelere gönderilmesi planlanıyor

ATEŞKESİN İLK AŞAMASI

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, 42 gün içinde 33 İsrailli esirin serbest bırakılması ve buna karşılık yaklaşık 1.900 Filistinli tutuklunun salıverilmesi öngörülüyor.

Anlaşmaya göre, Gazzeli tutuklular serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'ne geri dönecek.

İsraillileri öldürmekle suçlananların ise kalıcı olarak sınır dışı edileceği belirtiliyor. İsrail, bu uygulamanın serbest bırakılan esirlerin Batı Şeria'ya dönmeleri halinde oluşturabilecekleri "güvenlik risklerini" azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini savunuyor.

SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİ ESİRLER

Serbest bırakılacak ve ülke dışına gönderilecek Filistinli esirler arasında öne çıkan bazı isimler şunlar:

Nail el-Bergusi: Filistinli esirlerin lideri olarak bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan Filistinli mahkum olarak tanınıyor.

Osman Bilal: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından olan Bilal, 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor.

Bilal Ganım: Kudüs'te 2015 yılında düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Ganım, uzun süredir cezaevinde.

Abdunnasır İsa: Hamas liderlerinden olan İsa, 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor.

Zekeriya Zübeydi: Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden olan Zübeydi, İsrail tarafından aranan isimler arasında yer alıyor.

Halide Cerrar: Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden ve eski milletvekili olan Cerrar, siyasi faaliyetleri nedeniyle defalarca tutuklandı.

ATEŞKES ÜÇ AŞAMADAN OLUŞACAK

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esirin serbest bırakılması planlanıyor.

Anlaşma ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasını ve yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.