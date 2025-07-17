İsrail Suriye Genelkurmay Başkanlığını vurdu: Oluşan hasar görüntülendi

Orta Doğu'da gerilim bir anda yükseldi.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'a birden fazla saldırı düzenledi.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasına gerçekleştirilen hava saldırıları, hasara yol açtı.

HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Binanın farklı bölümlerinde meydana gelen çökmeler, havadan görüntülendi.

Gece saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olan Emevi Meydanı'nın da trafiğe açıldığı görüldü.

DÜRZİ HALKININ GÜVENLİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmaları ve bölgedeki Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binası ile Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgeye hava saldırıları gerçekleştirmişti.