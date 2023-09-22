İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme, 2024'ün başlarında mümkün olabilir Riyad ile devam eden süreci değerlendiren İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, gelecek yılın ilk çeyreğini işaret etti. Cohen, "Zaman alacak ama ilerleme var" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İsrail ve Suudi Arabistan'ın normalleşmesi için yürütülen müzakerelere ABD aracılık ediyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, normalleşmeye her geçen gün daha da yaklaştıklarını söyledi.

Veliaht Prens: Müzakereler iyi gidiyor

ABD merkezli Fox televizyonuna konuşan Selman, "Devam eden iyi bir müzakeremiz var. Nereye varacağını göreceğiz." dedi.

Suudi Veliaht Prens'in ifadelerinin ardından gözler İsrail'e çevrildi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, katıldığı bir radyo programında iyimser tablo çizdi.

İsrail, 2024'ün ilk çeyreğini işaret etti

Cohen, gelecek yılın başlarında bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi. "Boşluklar giderilebilir." diyen Cohen, şunları aktardı:

Zaman alacak ama ilerleme var. 2024'ün ilk çeyreğinde, yani dört veya beş ay sonra, (anlaşmanın) ayrıntılarının kesinleştiği bir noktaya gelme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum.

"Filistin meselesi çok önemli"

Jerusalem Post'un haberine göre, normalleşme görüşmelerinin merkezini, ABD'nin güvenlik garantileri ve Riyad'ın aradığı sivil nükleer yardımın yanı sıra İsrail'in Filistinlilere verebileceği olası tavizlere ilişkin tartışmalar oluşturuyor.

Veliaht Prens Selman, "Bizim için Filistin meselesi çok önemli. O kısmı çözmeliyiz." diye konuşmuştu.

Selman'ın İran endişesi

Muhammed bin Selman ayrıca İran'ın nükleer silah elde etme olasılığı konusundaki endişelerini de dile getirmişti. Tahran ise böyle bir silah peşinde olduğu iddialarını kabul etmiyor.

"Bu kötü bir hareket." diyen Selman, "Eğer onu kullanırsanız, dünyanın geri kalanıyla büyük bir kavgaya girişirsiniz." ifadesini kullanmıştı.

"Bunu istemiyoruz"

Öte yandan İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda ne olacağı sorulan Selman, şunları kaydetmişti: