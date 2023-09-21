Muhammed bin Selman: İsrail'le normalleşmeye yakınız Suudi Veliaht Prens Selman, "Bizim için Filistin meselesi çok önemli" dedi. Selman, İsrail ile normalleşmeye her geçen gün daha yakın olduklarını söyledi.

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ensonhaber.com

İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme müzakereleri, ABD'nin arabuluculuğunda devam ediyor.

Normalleşmeyi destekleyen Beyaz Saray, ilerleme sağlamaya dönük çabaların sürdürülmesini istiyor.

ABD merkezli Fox televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad-Tel Aviv normalleşmesine yaklaştıklarını söyledi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesi için ne gerektiği sorulan Selman, Başkan Joe Biden yönetiminin bu konuda bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti.

İsrail'le ilişkilere Filistin şartı

Selman, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

Bizim için Filistin meselesi çok önemli. O kısmı çözmeliyiz. Devam eden iyi bir müzakeremiz var. Nereye varacağını göreceğiz.

"Normalleşmeye her gün yaklaşıyoruz"

Selman, anlaşmanın, Filistinlilerin hayatını kolaylaştıracak, İsrail'i de Orta Doğu'da "bir oyuncu haline getirecek" yere varmasını umduklarını kaydetti.

Suudi Veliaht Prens, normalleşme çabalarına işaret ederek, "Her gün daha da yaklaşıyoruz." diye ekledi.

Öte yandan Selman, İsrail'in Filistinlilere taviz vermeyi reddetmesi nedeniyle krallığın müzakereleri dondurduğu yönündeki haberleri yalanladı.

ABD öncülük ediyor

ABD, Suudi Arabistan ve İsrail, Washington'ın Riyad'a güvenlik garantileri sunacağı, Suudilerin İsrail ile ilişkileri normalleştireceği ve İsrail'in bir Filistin devleti olasılığını korumaya yönelik eylemlerde bulunacağı müzakereler kapsamında diyalog halinde bulunuyor.

Blinken "zorlayıcı", Netanyahu "güvenliğimizi tehlikeye atmam" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta, sürecin Filistin meselesi de dahil olmak üzere ayrıntılarla dolu olması nedeniyle "zorlayıcı" olmaya devam ettiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin güvenliğini tehlikeye düşürecek hiçbir adım atmayacağını vurguluyor.