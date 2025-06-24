İsrail, Trump'ın ateşkes teklifini kabul etti

İsrail ile İran arasında 12 gündür süren karşılıklı saldırılar, sona eriyor.

Karşılıklı saldırıların sona erdiğini açıklayan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu.

Trump, ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi ve iki tarafa da ihlal etmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.

İran'ın kabul ettiği ateşkes için sessizliğini bozan İsrail'den de geçtiğimiz dakikalarda açıklama geldi.

İSRAİL ATEŞKESİ KABUL ETTİ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın ateşkes önerisinin kabul edildiği belirtildi.

Ofis, Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını belirtti.

Netanyahu ise açıklamasında, İran'ın nükleer programı ve füze tehdidini yok etme hedefine ulaştıklarını savunarak, "İsrail, savunmamıza verdiği destek ve İran nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasındaki katkısı için Başkan Trump'a teşekkür ediyor." dedi.

İSRAİL HAVA SAHASINI AÇTI

İsrail'in İran'dan düzenlenen füze saldırıları sebebiyle kapatılan hava sahasının gelen uçaklar için açıldığı açıklandı.

"SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLİRSİNİZ"

İsrail ordusu, halka korunaklı alanlardan çıkabileceklerini bildirdi. Reuters haber ajansına göre, bu, İran'ın "füze tehdidinin sona erdiği" anlamına geliyor.

Öte yandan, Haaretz gazetesi, Berşeva'da yaşanan can kaybının dörde yükseldiğini aktardı.