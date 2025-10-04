İsrail Trump'ın çağrısına rağmen Gazze'yi yine vurdu

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor...

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik saldırıların sonlandırılmasına yönelik çağrısına rağmen Gazze’deki çeşitli bölgelerde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Filistin Sivil Savunması kaynaklarının açıklamasına göre İsrail’in günün erken saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda 40’ı Gazze şehrinde olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, İsrail’e ait savaş uçaklarının Gazze şehrindeki El-Tuffah Mahallesi'ni hedef aldığı aktarıldı. Saldırıda aralarında 7 çocuğun bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de enkaz altında kaldığı ve yaralandığı bildirildi.

Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hızla bölgedeki Şifa Hastanesi’ne sevk ederken, saldırıdan etkilenenlerin görüntüleri de kameralara yansıdı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes planından tereddüt ettiğini belirterek, "Netanyahu'ya ‘bu senin zafer şansın' dedim. O da bunu sorun etmedi. Etmemeli zaten, bir seçeneği yok. Benimle konuşurken bir şeyleri sorun etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Netanyahu Gazze'de çok ileri gitti ve bu yüzden İsrail dünya genelinde büyük destek kaybetti. Şimdi ben de bu desteği geri kazandıracağım" dedi.