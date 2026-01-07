"İsrail, Türkiye'nin Suriye ve Gazze'deki varlığına 'hayır' demekte zorlanıyor"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve Gazze'de sahip olduğu nüfuz, potansiyel bir düşman olan İsrail'i bir süredir rahatsız ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ve Gazze projelerinde Türkiye'yi dışarıda bırakma isteğini dile getirse de İsrail basını, artık bunun muhtemel görünmediğini ifade ediyor.

"İSRAİL'İN 'HAYIR' DEME HAKKI KALMADI"

Jerusalem Post gazetesi, konuya dair bilgisi olan bir kaynağın "İsrail'in (ABD Başkanı Donald) Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'hayır' demesinin bir limiti var. Herkes Trump'ın onu beğendiğini biliyor, ve İsrail Gazze'de Türk birlikleri konusuna 'hayır' dedikten sonra, başka 'hayır' deme hakları kalmadı." dediğini yazdı.

SURİYE VE İSRAİL GÖRÜŞMESİ

Ekim ayından beri ilk kez İsrail ve Suriye yüksek yetkilileri, Paris'te Amerikan gözleminde buluştu.

Taraflar istihbarat paylaşımı ve askeri gerilimi azaltma hedeflerinde anlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump ile Paris görüşmesi öncesinde yaptığı telefon konuşmasında Türkiye'nin Suriye'deki varlığını dile getirmişti.

ERDOĞAN'IN GAZZE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg'e verdiği bir röportajda, Gazze için "Türkiye'nin parçası olduğu bir mekanizma olmadan, bu konuda Filistin halkının güvenini kazanmak zor olacaktır." demişti.