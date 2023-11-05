İsrail: Türkiye'yle diplomatik ilişkilerde değişim yok Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hayat, Ankara ile ilişkilerde değişiklik olmadığını savundu. İsrailli yetkili, "Böyle bir krizi nasıl önleyeceğimizi yeniden düşünmeliyiz" dedi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'de masum sivilleri hedef alan saldırıları, Ankara tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tel Aviv yönetiminin saldırılarının durdurulması gerektiğini söylerken, silahların susturulması için diplomatik çabalar devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

İsrail 'değişim yok' dedi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, bunun üzerine bir açıklama yaptı.

Hayat, son gelişmelere rağmen Ankara ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerde bir değişim olmadığını iddia etti.

Sözcü Hayat, İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Krizi nasıl önleyeceğimizi yeniden düşünmeliyiz"

Hayat, Torunlar'ın istişareler için Ankara'ya çağrılması ve Türkiye'nin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin tutumu hakkında konuştu.

Bu gelişmelerden sonra İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin değişmediğini savunan Hayat, "Böyle bir krizi nasıl önleyeceğimizi yeniden düşünmeliyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye ölümcül saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Yahudi yerleşimciler de ateş açtı

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.