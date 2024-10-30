İsrail ve ABD ortak projesi: Hava savunma sistemi tatbikatı başarıyla tamamlandı

AA

ABD donanması, Demir Kubbe ile entegre edilmiş hava savunma sisteminin canlı atış tatbikatını düzenledi.

Tatbikata ilişkin açıklama, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, ABD deniz kuvvetlerinin İsrail'in kısa menzilli hava savunma sistemi Demir Kubbe füzelerinin entegre edildiği hava savunma sisteminin ilk canlı atış tatbikatını tamamladığı belirtildi.

HEDEFLERE BAŞARILI ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİ

Tatbikatı yapılan hava savunma sisteminin, İsrailli Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve ABD'li Raytheon Missiles & Defense (RMD) tarafından geliştirilen, Demir Kubbe'nin Tamir füzeleri ve füze rampalarının birleştirildiği ABD radar ve komuta kontrol merkezine dayandığı bildirildi.

Tatbikatta hava savunma sisteminin tam olarak çalıştırıldığı ve hedeflere başarılı bir şekilde müdahale ettiği kaydedildi.

DEMİR KUBBE'NİN ZORLU DURUMLAR KARŞISINDAKİ MÜDAHALE KAPASİTESİ DE TEST EDİLDİ

Ayrıca, deniz kuvvetleri için özel olarak geliştirilen Demir Kubbe'nin mobil füze rampalarının sürekli ateşleme kapasitesinin de test edildiği bildirildi.

Tatbikatın, orta menzilli müdahale kabiliyetine sahip yeni bir prototip sistemi değerlendirmek üzere geliştirme ve tedarik etme planının bir parçası olarak bütüncül bir eğitim programı ve testlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştiği ifade edildi.

Hava savunma sisteminin tam olarak kullanılmasının test edildiği tatbikatta, mobil fırlatma rampası ve Demir Kubbe'nin zorlu durumlar karşısındaki müdahale kapasitesinin de test edildiği bildirildi.

4 KATMANDAN OLUŞAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP

Demir Kubbe'nin Tamir füzelerinin, seyir füzelerini, insansız hava araçlarını, çeşitli füzeleri, top ve havan mermilerini önleyebileceği aktarıldı.

Açıklamada, karşı füzelerin deniz kuvvetleri için uyarlanması ve eğitim desteği hususunda ABD'li Raytheon şirketinin ortaklığında İsrailli Rafael şirketi tarafından geliştirildiği bildirildi.

Ayrıca İsrail'in; Demir Kubbe, Davut Sapanı, Arrow 1 ve Arrow 2 olmak üzere 4 katmandan oluşan bir hava savunma sistemine sahip olduğu kaydedildi.

'ŞARTSIZ' DESTEK SAĞLANIYOR

ABD, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te şiddetli saldırılarını başlatmasından bu yana İsrail'e özellikle askeri alanda olmak üzere "şartsız" destek sağlarken Filistin ve uluslararası çevreler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan ABD'yi de sorumlu tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.