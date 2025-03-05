İsrail ve ABD'den Akdeniz üzerinde ortak askeri tatbikat

AA & Ensonhaber

İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısından bu yana ilk kez Akdeniz üzerinde tatbikat gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Orta Doğu'da değişen gelişmeler ve tehditlerin gölgesinde yapılan, stratejik öneme sahip hava kuvvetleri tatbikatlarının İran'a bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.

ONLARCA SAVAŞ UÇAĞI KATILDI

Ortak tatbikata onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı belirtilen haberde tatbikatın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.