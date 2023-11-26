İsrail ve Hamas arasında ikinci rehine takası başladı Cuma günü İsrail ve Hamas arasında başlayan ateşkes ile birlikte gerçekleştirilen rehine takasının bu gece de ikinci safhasınınn başladığı duyuruldu.

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ensonhaber.com

Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'den beri süren zulmü, cuma günü yapılan 4 günlük ateşkes ile karşılıklı rehine takasına dönüştü.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk rehine takasının ardından dün de ikinci rehine takası sürecinin başlaması bekleniyordu.

İkinci rehine takası aşamasına geçildi

Ancak Hamas İsrail'in, yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin vermediğini ve bunun olana kadar rehinelerin serbest bırakılmasının ikinci aşamasının ertelendiğini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari, Katar-Mısır arabuluculuğuyla İsrail ile Hamas arasındaki engellerin aşıldığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in, mutabakatın öngördüğü tüm şartlara uyacağını arabuluculara iletmesinin ardından Mısır ile Katar'ın mutabakatın yürürlükte kalması için gün boyu yürüttüğü çabalara olumlu yanıt verildiği belirtildi.

Hamas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi.

Ayrıca Hamas'tan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak, Taylandlı esirlerin serbest bırakılmasını tamamladık." ifadeleri kullanıldı.



Krizin aşılmasının ardından Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 7 yabancı rehineyi teslim ettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Hamas'ın bıraktığı rehineler Kızılhaç eşliğinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı." denildi.

"İsrail ordusu esir takası mutabakatına bağlı"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz." dedi.

Hagari, İsrail ordusunun, cuma günü serbest bırakılan esirlerle ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtti ancak varılan sonuçları açıklamayacaklarını kaydetti.

Hagari, varılan mutabakat uyarınca Gazze'nin güneyi ile kuzeyine yardım tırlarının girişine izin verdiklerini sözlerine ekledi.

Çatışmalara 4 günlük insani ara

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.