İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı İsrail ve Hamas, rehineler konusunda uzlaşmaya vardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rehinelerin kademeli olarak bırakılacağını söyledi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları haftalardır şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 oldu.

İsrail'e göre Hamas'ın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Rehine takasına onay

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı.

İsrail devlet televizyonu, İsrail ordusunun Hamas'la rehine anlaşmasını kabul ettiğini ve güney Gazze'deki operasyonlara hazırlık amacıyla güçlerini yeniden organize etmek için ateşkese onay verdiğini duyurdu.

Netanyahu: Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak

İsrail Cumhurbaşkanı Binyamin Netanyahu, "İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor" açıklamasında bulundu.