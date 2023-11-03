İsrail yine bir okulu bombaladı: Çok sayıda Filistinli can verdi İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyinde bulunan ve yerlerinden edilmiş sivillerin sığındığı Usame Bin Zeyd okulunu bombaladı. Saldırı sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

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AA & Ensonhaber

İsrail, yaklaşık bir aydır Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu son olarak bölgenin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.

Bombalama sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken parçalanmış ceset parçaları etrafa saçıldı.

Hastaneler bombalandı

İsrail güçleri gün içinde Şifa Hastanesi'nin bahçesinde Refah Sınır Kapısı'na yaralı götürmeye hazırlanan ambulans konvoyunu vurmuş, Endonezya Hastanesi'ni hedef almış, sabah saatlerinde de Kudüs Hastanesi'ni bombalamıştı.

2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'deki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı.

Bombardımanların sağlık tesislerine büyük zarar verdiği işaret edilen açıklamada su ve elektrik kesintileri, kısıtlı gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle kadın doğum, yeni doğan ve çocuk bakım servislerinin altüst olduğu ifade edildi.

Halihazırda Gazze'de 50 bin hamile kadının bulunduğu belirtilirken 14 hastane ve 45 sağlık merkezinin kapanmasıyla bazı kadınların barınak, ev veya enkazlar arasında doğum yaptığı kaydedildi.

"Yeni doğanların hayatı pamuk ipliğine bağlı"

Yeterli bakım olmadığı için gebelikte anne ölümlerinde artış beklendiği aktarılan açıklamada, "Yeni doğanların hayatı pamuk ipliğine bağlı. Eğer hastanelerin yakıtı tükenirse, kuvöz ve diğer tıbbi teçhizatlar çalışamayacağı için, yoğun bakım ve yeni doğan bakımına muhtaç 130 prematüre bebeğin hayatı tehlikeye girer" uyarısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nde 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuğun öldürüldüğü, bunun tüm can kayıplarının yüzde 67'sine tekabül ettiği bildirilirken, "Bu her gün 420 çocuğun öldürüldüğü ya da yaralandığı anlamına geliyor. Bunlardan bazıları sadece bir kaç aylık bebekler" ifadesi kullanıldı.

Acilen çatışmaya insani ara verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada siviller ve özellikle çocukların uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması gerektiği vurgulandı.