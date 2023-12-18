İsrail yine Gazze'ye saldırdı: En az 100 ölü Saldırılar sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti. 20'den fazla yaralının olduğu saldırılarda onlarca kişi de enkaz altında kaldı.

AA

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine düzenlenen saldırılarda onlarca can kaybı yaşandı.

En az 100 ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetti.

Top atışlarıyla saldırı

İşgal uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrinin kuzey bölgelerine şiddetli hava saldırılarının yanı sıra şehrin farklı bölgelerini ağır top atışlarıyla hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği belirtilirken olayda ölen ve yaralananların olup olmadığı konusunda henüz bilgi edinilemedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)