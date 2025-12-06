Yunan basını yazdı: Hamlelerimizi Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamalıyız

- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçakları meselesinin 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini söyledi.
- Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye'nin F-35'lere sahip olma ihtimaline karşı ülkenin hazırlık yapması gerektiğine dikkat çekti.
- Yunanistan'ın böyle bir durumda ABD ve İsrail ile yeni diplomasi yolları açarak eşit sayıda F-35 talep etmesi gerektiği vurgulandı.
Türkiye ile ABD, F-35 savaş uçakları konusunda önemli bir eşikte.
Söz konusu açıklama, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan geldi.
4 İLA 6 AY SÜRE VERDİ
Barrack, Washington ile Türkiye arasında müzakere edilen çoğu başlığın çözüme kavuştuğunu vurgularken F-35 savaş uçağı müzakeresinin de 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini belirtti.
Öte yandan Barrack'ın açıklamaları, Yunan basınında geniş yankı buldu.
"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANMALIYIZ"
Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye’nin F-35’e sahip olma ihtimaline karşı hazırlanma çağrısı yaptı.
Söz konusu haberde "ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı alımına çok yaklaştığını söylüyor. Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya, örneğin Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamamız gerek." denildi.
"TÜRKLER OPERASYONEL GÖREVLER ÜSTLENEBİLİR"
Türk pilotların bölgede bu uçaklar ile operasyonlar yapabileceği kaydedilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:
Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus, ABD'den, Türklerin daha önce parasını ödedikleri ve ellerinde tuttukları 5 adet F-35'i hemen almamalarını talep etmemizdir.
Türkler, S-400'ler nedeniyle ABD'nin F-35'leri programdan atmasından önce pilotlarını ABD'de eğittiler ve bu sayede F-35'ler Türkiye'ye verilirse operasyonel görevler üstlenebilir.
"ABD VE İSRAİL'DEN YARDIM TALEP EDİLMELİ"
Haberde ayrıca Türkiye'nin F-35'leri alması durumunda Yunanistan'ın, ABD ve İsrail ile yeni diplomasi kanallarını açması gerektiği belirtilerek "Böyle bir durumda Yunanistan, ABD'den öncelikli olarak eşit sayıda F-35'i ABD'den veya İsrail'den vermesini talep etmeli." ifadelerine yer verildi.