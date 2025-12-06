Yunan basını yazdı: Hamlelerimizi Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamalıyız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ile ABD, F-35 savaş uçakları konusunda önemli bir eşikte.

Söz konusu açıklama, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan geldi.

4 İLA 6 AY SÜRE VERDİ

Barrack, Washington ile Türkiye arasında müzakere edilen çoğu başlığın çözüme kavuştuğunu vurgularken F-35 savaş uçağı müzakeresinin de 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini belirtti.

Öte yandan Barrack'ın açıklamaları, Yunan basınında geniş yankı buldu.

"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANMALIYIZ"

Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye’nin F-35’e sahip olma ihtimaline karşı hazırlanma çağrısı yaptı.

Söz konusu haberde "ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı alımına çok yaklaştığını söylüyor. Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya, örneğin Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamamız gerek." denildi.

"TÜRKLER OPERASYONEL GÖREVLER ÜSTLENEBİLİR"

Türk pilotların bölgede bu uçaklar ile operasyonlar yapabileceği kaydedilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus, ABD'den, Türklerin daha önce parasını ödedikleri ve ellerinde tuttukları 5 adet F-35'i hemen almamalarını talep etmemizdir.



Türkler, S-400'ler nedeniyle ABD'nin F-35'leri programdan atmasından önce pilotlarını ABD'de eğittiler ve bu sayede F-35'ler Türkiye'ye verilirse operasyonel görevler üstlenebilir.

"ABD VE İSRAİL'DEN YARDIM TALEP EDİLMELİ"

Haberde ayrıca Türkiye'nin F-35'leri alması durumunda Yunanistan'ın, ABD ve İsrail ile yeni diplomasi kanallarını açması gerektiği belirtilerek "Böyle bir durumda Yunanistan, ABD'den öncelikli olarak eşit sayıda F-35'i ABD'den veya İsrail'den vermesini talep etmeli." ifadelerine yer verildi.