Yunan basını yazdı: Hamlelerimizi Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamalıyız

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçağı meselesinin birkaç ay içinde çözüleceğini ifade etmesinin ardından Yunan basınından Pentapostagma, Yunanistan'ın duruma hazırlanması gerektiğini yazdı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 10:01
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 savaş uçakları meselesinin 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini söyledi.
  • Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye'nin F-35'lere sahip olma ihtimaline karşı ülkenin hazırlık yapması gerektiğine dikkat çekti.
  • Yunanistan'ın böyle bir durumda ABD ve İsrail ile yeni diplomasi yolları açarak eşit sayıda F-35 talep etmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye ile ABD, F-35 savaş uçakları konusunda önemli bir eşikte.

Söz konusu açıklama, ABD'nin  Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan geldi. 

4 İLA 6 AY SÜRE VERDİ

Barrack, Washington ile Türkiye arasında müzakere edilen çoğu başlığın çözüme kavuştuğunu vurgularken  F-35 savaş uçağı müzakeresinin de 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini belirtti. 

Öte yandan Barrack'ın açıklamaları, Yunan basınında geniş yankı buldu. 

"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANMALIYIZ"

Yunan basınından Pentapostagma, Türkiye’nin F-35’e sahip olma ihtimaline karşı hazırlanma çağrısı yaptı. 

Söz konusu haberde "ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı alımına çok yaklaştığını söylüyor. Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya, örneğin Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamamız gerek." denildi. 

"TÜRKLER OPERASYONEL GÖREVLER ÜSTLENEBİLİR"

Türk pilotların bölgede bu uçaklar ile operasyonlar yapabileceği kaydedilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus, ABD'den, Türklerin daha önce parasını ödedikleri ve ellerinde tuttukları 5 adet F-35'i hemen almamalarını talep etmemizdir.

Türkler, S-400'ler nedeniyle ABD'nin F-35'leri programdan atmasından önce pilotlarını ABD'de eğittiler ve bu sayede F-35'ler Türkiye'ye verilirse operasyonel görevler üstlenebilir.

"ABD VE İSRAİL'DEN YARDIM TALEP EDİLMELİ"

Haberde ayrıca Türkiye'nin F-35'leri alması durumunda Yunanistan'ın, ABD ve İsrail ile yeni diplomasi kanallarını açması gerektiği belirtilerek "Böyle bir durumda Yunanistan, ABD'den öncelikli olarak eşit sayıda F-35'i ABD'den veya İsrail'den vermesini talep etmeli." ifadelerine yer verildi. 

