İsrail'de acil ulusal birlik hükümeti kuruldu Savaş kabinesi, Netanyahu, Gantz ve Gallant tarafından yönetilecek. Kabinede iki de gözlemci yer alacak.

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İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz arasında "acil ulusal birlik hükümeti" kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Times of Israel gazetesi, "Netanyahu ve Gantz acil birlik hükümeti kurma konusunda anlaştı" diye yazdı.

Anlaşmaya vardılar

Günler süren müzakerelerin ardından, Gantz'ın muhalefetteki partisinin acil hükümete getirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Gelişme, Netanyahu ve Gantz tarafından ortak açıklamayla duyuruldu.

Savaş kabinesini 3 isim yönetecek

Haberde şu notlara yer verildi:

Gantz'ın talebi üzerine, Hamas'la savaşı yönetecek, yalnızca Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Gantz'ın yer alacağı küçük bir savaş kabinesi oluşturulacak.

İki gözlemci olacak

Eski İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) generali Gadi Eisenkot, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birlikte savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapacak.

Anlaşmaya göre, savaş kabinesi, Hamas ile çatışmalar sırasında savaş yönetimiyle ilgili olmayan hiçbir yasa veya hükümet kararını çıkarmayacak.

Lapid için açık pozisyon

İsrail basını, eski Başbakan ve muhalefet lideri Yair Lapid için kabinede açık pozisyon bırakıldığını yazdı.

Lapid, Dini Siyonizm ve Otzma Yehudit partilerinin yönetimde söz sahibi olması durumunda hükümete katılmayı reddetmişti.