GKRY’den 1,2 milyar euroluk silahlanma hamlesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), silahlanma programını hız kesmeden sürdürüyor. İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmaların ardından Rum yönetimi, bu kez Avrupa Birliği’nin “SAFE” adlı savunma programı kapsamında 1,2 milyar Euro değerinde yeni bir sipariş listesi hazırladı. Liste, resmi olarak Brüksel’e iletildi.

AĞIR SİLAHLARLA KARA GÜCÜ GÜÇLENDİRİLİYOR

Rum ordusunun talep listesinde kara kuvvetlerine yönelik modernizasyon dikkat çekiyor.

Yeni zırhlı araçlar, top bataryaları ve çeşitli kara unsurları paketin önemli bölümünü oluşturuyor.

HELİKOPTER VE İHA FİLOSU GENİŞLİYOR

Hava gücünde de kapasite artırımı hedefleniyor.

Fransa’dan daha önce alınan 6 adet H145M tipi helikoptere, aynı modelden 6 yeni helikopter daha eklenmesi planlanıyor.

Ayrıca insansız hava araçları, anti-drone sistemleri ve çeşitli hava savunma ekipmanları da talep listesinde yer alıyor.

DENİZLERDE YENİ GERİLİM ADIMLARI

Rum yönetimi deniz kuvvetlerini de güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fransa ve İtalya yapımı karakol gemilerinin envantere katılması öngörülüyor.

Buna ek olarak lazer güdümlü füzeler, gece görüş sistemleri ve tonlarca mühimmat, paketin önemli unsurları arasında bulunuyor.

ABD'DEN ÜS MODERNİZASYONU VE SİLAH HİBESİ BEKLENTİSİ

GKRY’nin silahlanma adımları AB ile sınırlı değil.

Daha önce İsrail’den “Demir Kubbe” benzeri bir hava savunma sistemi tedarik eden Rum yönetimi, şimdi de ABD’nin desteğine yönelmiş durumda.

Washington’ın GKRY’yi “dost ülkeler” kategorisine almasının ardından, Baf’taki hava üssünün, Mari’deki deniz üssünün ABD tarafından modernize edilmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD’nin ihtiyaç fazlası askerî ekipman ve silahları Rum ordusuna hibe etmesi de gündemde.