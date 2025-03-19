İsrail'de ateşkes karşıtı aşırı sağcı Ben Gvir tekrar Güvenlik Bakanı oldu

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasıyla birlikte bölgedeki insani kriz derinleşti.

Son saldırılarda 400’ün üzerinde sivil hayatını kaybederken, Gazze adeta bir kan gölüne döndü.

İsrail’in ateşkesi bozarak yeniden saldırıya geçmesinin ardından, ülkedeki siyasi arenada da dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

ATEŞKES KARŞITI BAKAN TEKRAR KABİNEDE

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başsavcısı Gali-Baharav-Miara’nın Ben-Gvir-in bakan olarak tekrar atanamayacağı yönündeki uyarılarına rağmen Ben -Gvir, bakanlığa geri dönüyor.

YANDAŞLARI DA GERİ DÖNÜYOR

İsrail Meclisinde (Knesset) bugün yapılacak oylama ile de Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir’in yanı sıra onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf’un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu’nun Miras Bakanlığı'na yeniden dönmesi bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını durduran bir ihtiyati tedbir kararı çıkarılması için yapılan başvuruyu reddetmişti.

ATEŞKES SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta ise Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden dün yapılan ortak açıklamada ise Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.