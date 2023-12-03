İsrail'de Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasındaki anlaşmazlık derinleşiyor Gallant, Netanyahu'nun ortak basın toplantısı teklifini geri çevirdi. İsrail basını, giderek büyüyen anlaşmazlığın detaylarını aktardı.

AA

İsrail'de savaş kabinesi üyeleri arasında kriz çıktı.

Gerilimin, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında yaşandığı belirtiliyor.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarının, Gallant ile arasındaki eski anlaşmazlıkları daha da derinleştiğini yazdı.

Ortak basın toplantısı teklifini reddetti

Gazetenin, Gallant'ın dün Netanyahu'nun ortak basın toplantısı teklifini reddetmesini, "tercihini yaptı" başlığıyla duyurduğu haberinde, ikili arasındaki anlaşmazlığın derinleştiği yorumu yapıldı.

Haberde, Gallant'ın bu teklifi reddetmesine gerekçe olarak, "Netanyahu'nun savaş kabinesi üyelerini Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasındaki başarıya ortak etmeyi tercih etmemesi" gösterildi.

Anlaşmazlık giderek büyüyor

Savunma Bakanlığı basın ofisinin Gallant'ın söz konusu basın toplantısına davet edilmediği yönündeki açıklamalarına yer verilen haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi ile Savunma Bakanlığı ofislerinin farklı yöndeki açıklamalarına ve iki kurum arasındaki anlaşmazlığa vurgu yapıldı.

Gerginliğin ve anlaşmazlığın işareti

Öte yandan, Netanyahu'nun ekim ayında X sosyal medya platformunda yaptığı, "ordunun Hamas'ın saldırısına ilişkin istihbaratın öngörüsünde başarısız olduğuna" içerikli paylaşımını daha sonra silmesi, Savunma Bakanı Gallant ile aralarındaki gerginliğin ve anlaşmazlığın güçlü bir işaret olarak yorumlandı.

Yargı reformu kriz çıkardı

İsrailli gazete, Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasındaki anlaşmazlığın, ilk olarak "yargı reformu" adıyla bilinen hükümet programının sunulması ve kabulü sürecinde patlak verdiğini, Gallant'ın ülkede büyük gösterilere sebep olan reform paketine karşı olduğu Netanyahu'ya yakın çevrelerce dile getirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)