İsrail'de Benny Gantz'ın başbakan olması isteniyor Başbakan Netanyahu'ya olan destek yüzde 31 düzeyinde kaldı. Gantz'ın yeni lider olarak koltuğa geçmesi gerektiği belirtildi.

AA

İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Son günlerde Batı Şeria'daki saldırılarda da artış yaşanıyor.

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, halkın çoğunluğu, Netanyahu'nun yerinde farklı bir isim görmek istiyor.

İsrail'de yeni anket

Ankete göre, halkın yüzde 51'i, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini destekliyor.

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 510 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Yüzde 51: Gantz başbakan olsun

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Hükümeti kurma yeter sayısına ulaşamıyorlar

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)