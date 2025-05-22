İsrail'de muhalifler ayaklandı: Saldırının suçlusu Netanyahu'dur

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ABD’nin başkenti Washington’da Çarşamba gecesi Capital Yahudi Müzesi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda, İsrail Büyükelçiliği’nde görevli iki personel hayatını kaybetti.

Saldırgan gözaltına alınırken Özgür Filistin sloganı atarak 'Gazze için yaptım' dedi.

Saldırının ardından İsrail’de tartışmalar büyürken, muhalefet lideri Yair Golan, hükümeti suçladı.

'SALDIRININ SUÇLUSU NETANYAHU HÜKÜMETİ'

Demokratlar Partisi lideri Golan, yaptığı açıklamada, saldırıya zemin hazırlayan unsurun Netanyahu ve hükümet üyelerinin kullandığı “kışkırtıcı dil” olduğunu söyledi.

"ANTİSEMİTİZM'İ BİZZAT BU HÜKÜMET KÖRÜKLÜYOR"

“Antisemitizm ve İsrail nefretini körükleyen bizzat bu hükümettir. Sonuç ise benzeri görülmemiş bir diplomatik yalnızlık ve dünyanın her yerindeki Yahudiler için ciddi bir tehdit halidir” ifadelerini kullanan Golan, mevcut hükümeti değiştirme ve “İsrail'de ve dünyanın her yerinde tüm Yahudilere yeniden güvenlik sağlama” sözü verdi.

"SALDIRI, VAHŞİ KIŞKIRTMALARIN SONUCU"

Başbakan Netanyahu ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın “antisemitizmin ve İsrail’e yönelik vahşi kışkırtmaların bir sonucu” olduğunu söyledi. Netanyahu, dünya genelindeki tüm İsrail büyükelçiliklerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

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SALDIRGAN GÖZALTINDA

Washington’daki saldırı gündemde Metropolitan Polis Departmanı’nın verdiği bilgiye göre, 30 yaşındaki saldırgan Elias Rodriguez, etkinlik sonrası müze önünde bir ileri bir geri dolaştıktan sonra silahını çekerek ateş açtı. Olayda biri kadın iki İsrail vatandaşı yaşamını yitirdi. Saldırgan, güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

53 BİN MASUMU ÖLDÜRDÜLER

Gazze’de bilanço ağırlaşıyor İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılarda 53 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kasım ayında Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı. Ayrıca İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.