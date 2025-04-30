Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail'de yangın paniği....

Bir hafta önce Kudüs bölgesinde başlayan orman yangınları, şehre yayılmayı sürdürüyor.

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nı yutan alevlerin ardından İsrail hükümeti, ülkeyi en yüksek alarm durumuna geçirdi.

KIZIL MEŞALE EMRİ VERİLDİ

İtfaiye teşkilatı, olağanüstü tehdit seviyelerine karşı verilen en yüksek alarm durumlarından biri olan Kızıl Meşale emrini verdi.

Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılması üzerine Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildi.

İsrailli yetkililer, yangında 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

YUNANİSTAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI GÖNDERECEK

Tel Aviv yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı aktarıldı.

İsrail'in yardım talebine ilk cevap veren Yunanistan oldu.

Atina yönetimi, İsrail'e yangın söndürme uçağı göndermek için çalışma başlattı.

İTALYA VE HIRVATİSTAN'DAN DA YARDIM

Yunanistan'ın ardından iki ülke daha İsrail'in yardım çağrısına cevap verdi.

İtalya ve Hırvatistan, İsrail'de meydana gelen yangına amfibik yangın söndürme uçağı göndermek için çalışma başlattıklarını açıkladı.

İSRAİL CAYIR CAYIR YANIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi.

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, bölgedeki yangının yayıldığını ve ülkenin önemli otoyollarından 1 No'lu otobana yaklaştığını belirtti.

TÜM DEVLET KADEMELERİ SAHADA

Elsdunne, "Polis ve itfaiye teşkilatı, itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titizlikle ve hızla çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada; Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği aktarıldı.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl Dağı yakınlarındaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu. Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının yayınlanacağını bildirmişti.