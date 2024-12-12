İsrail'de soruşturma komisyonu önergesi reddedildi

AA

İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin verilen önerge için mecliste oylama yapıldı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından hazırlanan önerge, 43 milletvekilinin evet oyuna karşı 51 hayır oyuyla reddedildi.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

Gantz, oylama öncesi yaptığı konuşmada Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti milletvekillerini sorumluluktan kaçmaya çalışmak ve siyasi gereksinimler için devletin güvenliğini satmakla suçladı.

Konuşmasında, "Halkımız aptal değil, tam olarak ne yapmaya çalıştığınızı anlıyor. Bu size yardımcı olmayacak" diyen Gantz, "İsrail toplumunu iktidar hırsı yüzünden parçalamaya hazır olduğunuzu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Gantz, 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmalleri araştırmak için var olan tek mekanizmanın bir devlet soruşturma komisyonu olduğunu savundu.

Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir siyasi soruşturma komitesi kurulmasını talep ederken muhalefet ise 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını istiyor.