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İsrail'de tecavüzcü askeri televizyona çıkarıp 'savaşçı' diye tanıttılar

İsrail'de tecavüzcü askeri televizyona çıkarıp 'savaşçı' diye tanıttılar İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sde Teiman hapishanesinde Filistinli esirlere tecavüz etmekle suçlanan askerlerden Meir Ben-Shitrit'i eğlence programına çıkardı. Sunucunun tecavüzcü askere "100 güçte bir savaşçı" diye hitap etmesi ise tepki çekti.