İsrail Gazze'de sivilleri katlederken gözaltı merkezlerinde de işkenceye devam ediyor.
"İsrail’in Guantanamosu" olarak adlandırılan Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esirlere tecavüz edildi.
İsrail Kanal 12 televizyonun görüntülerinin yayınlanmasının ardından dünyadan çok sert tepkiler yağmış, olaya ilişkin göstermelik bir soruşturma açılmıştı..
İsrail'deki Kanal 14 televizyonu ise bu çirkin olaya çanak tutmasıyla gündeme geldi..
TECAVÜZCÜ ASKERİ YAYINA ÇIKARDILAR
Filistinli tutuklaya tecavüz etmekle suçlanan 5 askerlerden biri bugün İsrail'de bir televizyon kanalına konuk olarak alındı.
İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sde Teiman hapishanesinde Filistinlilere tecavüz etmekle suçlanan askerlerden biri olan Meir Ben-Shitrit'i yayına çıkardı.
KAHRAMAN İLAN ETTİLER
Programın sunucusu tecavüz suçlusu askeri izleyicilere 'savaşçı' olarak takdim etti.
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